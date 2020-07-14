監院旁天橋男子自焚 警方釐清動機中

台北市台北車站前的忠孝西路天橋，晚上7時許傳出濃厚燒焦味，警消獲報疑似有人在天橋上自焚，傷患約為30歲男子，送往台大醫院搶救。警方隨後在現場採證。 聯合報系記者蘇健忠／攝影

今天晚間約7點40分，消防局獲報一名年約30歲的男子，在中山南路及忠孝西路口的天橋上引火自焚，路人發現後報警，現在送台大救護中，目前知道男子全身約60%-80%燒燙傷，意識模糊仍在搶救。

男子自焚的天橋是電影「不能沒有妳」的劇中與真實事件場景，加上天橋對面就是監察院及行政院、立法院，今天藍委抵制監察院人事案，地點相當敏感，引發男子是否對監院人事有意見因此自焚，不過警方仍在確認男子自焚動機。

警方封鎖天橋兩側，鑑識人員到場採證。警方檢視現場遺留物品後，發現自焚者是桃園市林姓男子（31歲），現場遺留有醫院慢性處方箋及一瓶裝汽油的機油瓶。

警方聯繫上男子母親，男子母親表示兒子時常吸毒，精神常常恍惚，家人對此也相當頭痛。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )