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無人經濟盛行 金門傳出多起娃娃機店遭竊事件

聯合報 / 記者胡瑞玲蔡家蓁／新北即時報導

有台主在臉書抱怨娃娃機店內的物品遭人行竊。圖／截自臉書「靠北金門」粉絲專頁
有台主在臉書抱怨娃娃機店內的物品遭人行竊。圖／截自臉書「靠北金門」粉絲專頁
無人經濟盛行，金門縣轄區內夾娃娃機店如雨後春筍般林立，卻民眾在臉書「靠北金門」表示，有人在金城地區行竊娃娃機店內物品，金湖分局長黃維章表示，已循線通知張姓嫌犯到案說明，並提醒業者加裝監視器防護，避免讓不肖分子有機可乘。

黃維章表示，金湖分局警員在執行網路巡邏時，發現有民眾在臉書「靠北金門」上抱怨娃娃機遭行竊情況，他即刻指示偵查隊派專人偵辦，並通知陳姓被害人到場說明了解情況，確認店內3盒精裝公仔遭竊。

隨即依循通知張姓嫌犯到案說明，清查了解後發現，張姓嫌犯還涉及金城區多起娃娃機物品竊盜案，遭金城分局今查獲偵辦移送，全案依觸犯刑法竊盜罪移送金門地檢署偵辦。

黃維章提醒，民眾平時應該養成錢財不露白，貴重物品要妥善收好的習慣，業者也應加裝監視器防護，避免讓不法分子有機有乘，造成財物損失。若民眾發現可疑分子可通報警方派人處理，確保良好治安環境。

金門 竊盜

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