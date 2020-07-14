大貨車忘收抓斗勾電線 下一秒「悲劇了」！

雲林一名糊塗駕駛忘收貨車抓斗，勾電線扯歪電線桿及紅綠燈，路旁廣告看板也倒塌，巨大聲響嚇壞附近人車及住戶。記者陳苡葳／翻攝 「車斗沒收，勾到電線啦！」雲林一名糊塗駕駛開著裝有抓斗的貨車行經九芎外環道接林內台3線路口處，疑似抓斗沒收而勾到路口電線，前行拉扯的力道急速，造成一旁電線桿及紅綠燈歪斜，現場一度交通阻塞，所幸沒有人員受傷。

斗六警方指出，肇事車輛今天下午3點從九芎外環道轉進台3線，準備往斗六方向行駛時，疑因未收抓斗，結果勾到橫跨馬路的電線，瞬間拉扯力量造成道路兩側紅綠燈及電線桿被扯歪，路旁大型廣告看板也被扯倒。

巨大聲響嚇壞附近人車及住戶，好在事發時沒有其他車輛經過，「不幸中的大幸」，才沒造成更大人員傷亡及意外損失。