大貨車忘收抓斗勾電線 下一秒「悲劇了」！
「車斗沒收，勾到電線啦！」雲林一名糊塗駕駛開著裝有抓斗的貨車行經九芎外環道接林內台3線路口處，疑似抓斗沒收而勾到路口電線，前行拉扯的力道急速，造成一旁電線桿及紅綠燈歪斜，現場一度交通阻塞，所幸沒有人員受傷。
斗六警方指出，肇事車輛今天下午3點從九芎外環道轉進台3線，準備往斗六方向行駛時，疑因未收抓斗，結果勾到橫跨馬路的電線，瞬間拉扯力量造成道路兩側紅綠燈及電線桿被扯歪，路旁大型廣告看板也被扯倒。
巨大聲響嚇壞附近人車及住戶，好在事發時沒有其他車輛經過，「不幸中的大幸」，才沒造成更大人員傷亡及意外損失。
目前駕駛由警方釐清肇事經過製作筆錄。警方表示，被扯歪的電線桿已由台電人員處理，損壞的紅綠燈及相關電線設施，將會由肇事駕駛負起賠償責任，並呼籲民眾開車前務必多加留意車輛裝備，以免糊塗釀禍。
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