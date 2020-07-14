屏科大澳門籍男大生 泰武鄉武潭瀑布不慎溺斃

屏東縣政府消防局獲報後到場救援，將鄒姓學生（23歲）救起，過程中救護人員不斷對他施作CPR搶救。記者陳弘逸／翻攝 屏東科技大學澳門籍鄒姓學生（23歲），今天上午與同學相約至武潭溪上游瀑布玩水，過程中，疑似不諳水性不慎溺水，一旁同學見狀，立刻通報消防協助。搜救人員趕抵現場後，立刻將鄒男從水下拉上岸，當下他以已失去生命跡象，盡管送醫的過程中，醫護人員不斷施作CPR，經醫院搶救後，仍宣告不治。

據了解，鄒男就讀屏科大餐旅系，目前三年級，今天上午9時許，與另一名林姓同學從網路搜尋泰武鄉潭北巷武潭瀑布，隨後便導航一同騎機車至泰武鄉潭北巷武潭瀑布上游戲水，過程中疑似鄒男不諳水性，不慎溺水，一旁林男見狀趕緊通報消防協助。

消防人員獲報到場，由於當地山路狹隘，救護車無法進入，只好由救護人員徒步前往救援，抵達後，搜救人員立刻下水將鄒男救起。當下鄒男已經失去生命跡象，醫護人員將他送醫的路上仍不斷施作CPR。