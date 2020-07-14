家屬爆女囚喝除鏽劑拍牆求救3小時死亡 澎監澄清

澎湖監獄對一個月內傳出有多名收容人死亡事件今天提出澄清說明，指並無外傳獄方不理情事，但全案已進司法程序，獄方尊重司法調查結果。

澎湖監獄指出，媒體報導獄內一個月內有4名收容人死亡的事件，經調查，其中2名收容人，係因本身疾病因素，獄方在第一時間送醫治療後，於醫院病故；另1名收容人因個人因素於舍房內以毛巾自縊，經獄方即時查覺後送醫，經醫師施予急救後恢復呼吸心跳，但不幸於加護病房病逝。

至於，有1名收容人因自行飲用洗碗精（瓶身後側以奇異筆標明除鏽劑字樣；內含物化驗中）經送醫後死亡，該收容人入監時，獄方加強密集性走動式巡查及注意，經調閱監視錄影資料查察，事發當天並未有大聲呼救，拍打房窗請求支援之行為，且事件發生後，第一時間立即戒護外醫，並請家屬至監觀看整個事件監視錄影過程，無家屬所述該員痛苦拍牆求救3小時，不予理會及延誤送醫情事。

澎湖監獄指出，對於收容人自行飲用洗碗精案件，目前已進入司法偵查程序，同時家屬亦提出國家賠償請求，獄方一切尊重司法調查結果。

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