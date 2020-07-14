婦人疑心肌梗塞昏迷 少年跪高溫路面CPR救人

彰化縣一名鄭姓婦人疑似心肌梗塞，倒臥民宅前，楊姓國中畢業生見狀，不顧路面發燙，跪地做心肺復甦術，直到消防隊員到場，鄭婦送醫後挽回性命，消防員稱讚楊姓少年的義舉。

彰化縣消防局埔鹽消防分隊隊員宋明哲今天接受媒體聯訪時指出，昨天下午因為彰化外海有漁船失火，鹿港分隊的消防隊員都去處理漁船失火，鄭姓婦人疑似心肌梗塞倒臥在鹿港鎮永寧街一處民宅前時，埔鹽分隊接獲通報趕緊前往處理。

宋明哲說，消防隊員到場後，發現有一名國中生在幫婦人做心肺復甦術（CPR），他們接手急救，叫救護車將鄭婦送醫急救，鄭婦到院後恢復呼吸心跳，挽回性命。

宋明哲指出，詢問後得知楊姓少年今年剛從國中畢業，而少年的父親去年昏倒，因為沒人會做心肺復甦術離開人世，因此這次看到有人昏倒，楊姓少年毫不猶豫幫婦人急救。

宋明哲說，少年為了搶救婦人跪在地上，膝蓋也因為高溫而脫皮，後來婦人性命被救回，少年也很高興。宋明哲把這段急救過程貼到臉書上，網友們紛紛稱讚少年見義勇為的行為。