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男子不滿女友要分手 揚言開瓦斯遭警方制伏法辦

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

莊姓男子涉嫌在同居女友住處揚言開瓦斯自殺，消防人員最後破門，由警制伏法辦。記者黃宣翰／翻攝
莊姓男子涉嫌在同居女友住處揚言開瓦斯自殺，消防人員最後破門，由警制伏法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市黃姓女子和同居莊姓男友鬧分手，黃女報案請警方協助她讓莊搬離安南區住家，莊涉嫌拿家具堵住大門，並開瓦斯揚言要死一起死，警方通報消防局破門，莊拿2把菜刀抵抗，最後被所長噴辣椒水制伏，警方將以公共危險、侵入住宅、妨害公務等罪嫌法辦。

今天下午2點30分，黃女到安中派出所報稱，她和莊姓男友分手，但莊不肯離開她住處，請警方協助將莊趕出，員警到場時，莊情緒激動將鐵門反鎖，並揚言自殺及開瓦斯同歸於盡，警方立即通知消防局協助破門及拉水線戒備。洪姓警員在處理過程中，左手手指遭玻璃割傷，送醫治療。

雙方僵持近1個小時，警消破門時莊情緒激動手持雙菜刀阻止警消破門，所長蔡明宮噴射辣椒水阻止，順利進入逮捕莊。莊遭破碎玻璃割傷手腳，先由救護車送往安南醫院包紮後，再帶回依法調查。

據了解，40歲的莊男與黃女2人交往後，在黃女家中同居，只是2人工作不穩定，常為了經濟問題口角，黃女還指控，莊男不只動口更會動手，這一年來平均2、3次，她都吞忍下來，這次實在忍無可忍了，才報警方處理。

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