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基隆田寮河傳落水事件 婦人已非第一次在河面仰漂
基隆市消防局今天下午接獲報案，有人在田寮河落水。消防隊員趕到現場，看見一名婦人仰漂在河面，將她救上橡皮艇後，協助上岸並送醫，醫師檢查認為並無大礙。
基隆市消防局「119」勤務指揮中心今天下午3點35分接獲報案，指出仁一路、愛七路口的田寮河，有名婦人落水，隨即出動2艘動力橡皮艇、2輛救護車及3輛消防車，共17名消防人員前往救援。
消防隊員趕到現場時，看見婦人仰漂在河面，隨即駕駛橡皮艇靠近，將她拉上橡皮艇，再靠向河岸，在下午3點51分將她送上岸，由救護車送往衛福部基隆醫院救治。
這名婦人有過多次落入田寮河，再被消防隊員救起的紀錄。今年4月13日晚上，一對情侶在田寮河畔散步，驚見這名婦人在河面漂流，大為緊張，趕緊報案求救。消防人員當晚乘坐橡皮艇下水試圖救人時，婦人似乎還不領情，最後仍被救上岸送醫。
消防隊員說，這名婦人多次成為救溺事件主角，當她情緒不穩定時，就可能跳到田寮河「漂浮」，應無輕生念頭，但這樣的行為常讓看到的民眾受到驚嚇。
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