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警政署火速拔官！劉柏良、詹永茂接高雄、台南警察局長

影／堆高機成「馬路隱形殺手」！騎士慘摔骨折PO文痛批

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

22歲余姓機車騎士，10日上午7時27分騎車行經台中市大里區好來一街，沒想到47歲游姓男子駕駛堆高機卸貨，當場與堆高機前方的貨叉支架碰撞，造成余姓機車騎士右小腿骨折送醫。余姓機車騎士氣堆高機廠商「出事了，廠商只會推來推去、愛理不理」，今天在PO術後照與事發影片，提醒其他駕駛小心堆高機貨叉支架出沒，他也希望政府能重視，別讓堆高機在馬路上趴趴走，成為「馬路隱形殺手」。

台中市警局霧峰分局說，堆高機要向道路主管機關公路總局台中監理所或監理站申請行駛通行證，若沒有申請，將依道路交通管理處罰條例處行為人3000元以上、9000元以下罰鍰，並禁止行駛或使用，目前肇責送交通大隊研判。

影片中可見堆高機行駛路口時，它的前方貨叉支架已突出於路口，路過的余姓機車騎士直接撞上，發出好大碰撞聲；余姓機車騎士右腿開放性骨折，機車車殼也嚴重受損。

余姓機車騎士PO表示，「堆高機的腳與柏油路面的顏色相似，遠看看不清，需要近距離才看的清楚，隱形殺手實至名歸！！」他附上事發影片與術後照表示，「好好騎到一半，突然看到堆高機的兩隻腳橫向冒出來，接著撞破我的機車，再撞斷我的右腳小腿」。

余姓騎士無奈地說「煩請各位朋友盡量不要經過有堆高機在路上亂跑的路段，因為可能會有堆高機的腳冒出來」，「司機也跟我說，我出事的地點很常車禍」。他搜尋出事地點看一下地圖環景，堆高機開著亂跑，「看來你們也很習慣了，找個人指揮一下很困難？」不知有多少用路人因堆高機出意外，呼籲政府單位重視。

網友紛紛表示，「堆高機要上路不是基本牙叉都要有用棧板，增加警示作用，何況通常堆高機是不能自行上路的，當初考照就特別強調！」「堆高機根本違規，堆高機根本不應該在路上行駛」，也紛紛留言希望余姓騎士早日康復。

余姓機車騎士日前騎車與堆高機（紅圈處）貨叉支架碰撞，右小腿骨折送醫，他今天在臉書「爆料公社」PO文以及術後照與事發影片，提醒其他駕駛注意，也盼政府重視。圖／翻攝自爆料公社
余姓機車騎士日前騎車與堆高機（紅圈處）貨叉支架碰撞，右小腿骨折送醫，他今天在臉書「爆料公社」PO文以及術後照與事發影片，提醒其他駕駛注意，也盼政府重視。圖／翻攝自爆料公社

機車騎士 骨折 台中市

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