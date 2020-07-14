聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／追撞聯結車！貨車司機急轉車頭 捨命保住老母
國道3號燕巢系統北上田寮路段，今天中午12點左右發生大貨車追撞聯結車嚴重事故，大貨車黃姓司機當場慘死。初步了解，事故現場前不遠處有施工，黃姓司機疑未注意車流減速，直接撞上前方聯結車，「幾乎沒看到剎車痕跡」，駕駛座車頭凹陷全毀，但資深警官發現，右前車頭幾乎沒事，推測司機應該是想保護坐在副駕駛座的老母親，才會捨身、刻意右切偏離。
據了解，撞擊力道猛烈，48歲大貨車黃姓司機半彈出車頭，警方到場處理時，黃母已脫困，心急地直望向兒子，直說「那是我兒子、那是我兒子」，情緒相當不穩定。警、消破壞車體，將黃姓司機拉出時，已明顯死亡；救護人員擔心黃母身體狀況，先將她送往台南成大醫院救治觀察。
黃母目睹兒子慘死，悲痛難忍、不斷哭泣，還無法還原事發情形；黃妻接獲消息，已趕到醫院陪伴。警方先對聯結車楊姓司機施行酒測，初步排除酒駕，另也對身亡的黃姓大貨車司機抽血檢驗酒精濃度。
事故現場前方約200公尺處才在做路面刨除工程，車流行車速度緩慢；載運鐵塊的聯結車楊姓司機行駛外側車道，發現前方有施工，開始減緩車速，沒想到還沒剎停，就被後方載運大型紗布的大貨車追撞；警方到場採證，發現現場幾乎沒有大貨車剎車痕跡，懷疑司機沒注意到車前動態才釀禍。
大貨車載運的大型紗布滾落車道、散落一地，貨車左前車頭撞上聯結車右車尾，幾乎慘毀。但資深警官發現，貨車右前車頭幾乎沒事，偏離軌跡不像一般駕駛想「自保」的下意識反應，推判副駕駛座上應該有「想保護的人」，果然，黃姓司機的76歲老母親就坐在副駕駛座，老太太無大礙。
黃姓司機遺體已送往高雄市立殯儀館，黃姓司機母親情緒起伏大，還無法錄製筆錄，警方預計最快明天報請檢察官相驗，還將鑑定釐清事故原因。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言