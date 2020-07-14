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影／基隆海邊晨泳溺斃 空拍機距岸百公尺尋獲遺體
基隆市63歲許姓男子今晨4點多到望海巷海域游泳，卻不像往常在6點多回家。家人到海邊找人，只看到他的機車和物品，報案求救。基隆、新北市消防局都派人前往救援，出動空拍機發現許趴在距岸約100公尺的水下，救起時已無生命跡象，送醫不治；死亡原因由檢警調查。
住在基隆市信義區教孝街的許男，平時會在清晨4、5點穿上衣、泳褲，從住處騎摩托車前往基隆與瑞芳交界的望海巷海域游泳。
許的家人說，許男通常在上午6點多就會回到家，但今天卻遲遲未見他返家，擔心他出狀況，前往望海海巷一帶找人，結果看到許男的機車在岸邊，袋子內有件上衣，但看不到人才報案。
基隆、新北兩地警、消以及岸巡、海巡人員都前往現場救援。基隆市消防隊員操控空拍機搜尋，到了下午快一點時，發現有人趴在距離岸邊約100公尺的水下，救上岸後，家屬指認正是許男。許被找到時已無呼吸心跳，送醫未能救回，醫師宣告不治。
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