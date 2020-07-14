影／夜市爸媽收攤返家門鎖上 警消破門結局尷尬

台中市何姓男子與妻子是夜市攤商，1日凌晨收攤返家，發現住家的大門暗鎖遭鎖上，因當時只有就讀國中的兒子在家，擔心小孩發生意外，趕緊找來警、消破門，警、消告知何姓夫妻，破門後的損失需自付，兩人因擔心兒子狀況，拜託警、消趕緊破門，「花錢事小」，消防隊破門後發現，何的兒子只是在屋內睡覺，應是大門暗鎖故障才會導致鑰匙無法使用。

台中市第六警分局協和所警員曾盈甄、賴建誌在1日凌晨4時許接獲報案，何姓男子與妻子因大門鑰匙無法使用，疑因大門的暗鎖故障，導致無法進入西屯區工業區一路的住處，因屋內還有就讀國中的兒子，二人在門外不斷叫門，兒子都沒有反應，擔心出了意外，所以通報警、消到場。

警、消人員與何姓男子再三確認，何同意破門後損失自付後，警、消利用破門工具進入屋內，何與妻子趕緊跑進屋內兒子的房間查看，發現兒子只是在屋內睡覺，才鬆了一口氣。

何姓夫妻事後表示，門壞了再修就好，孩子的生命才是首要之務，好在這次只是虛驚一場，非常感謝警消的幫助。