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影／不滿遭按喇叭 中年男揮刀罵髒話騎士噴辣椒水抵抗
台南市黃姓騎士日前騎機車行經關廟區中山路與正義街口，突然45歲盧姓男子騎車切入車道，黃見狀即按喇叭，盧認為黃安全帽上有行車記錄器在錄影十分不滿，尾隨到中山路一段超商前，拿出長刀邊揮舞邊罵「你是在拍什麼、幹**」等髒話，黃姓騎士則是邊閃躲邊拿出辣椒水噴霧還擊，最後逃跑還摔倒，消息傳開引發地方討論，許多人認為盧姓男子言行太離譜。
警方表示，接獲報案已查出盧姓男子身分，發文通知到案說明，被害人舉證提告傷害及恐嚇罪，將函送台南地檢署偵辦。
黃姓騎士告訴員警，對方騎機車自後方大角度切入車道，他受到驚嚇本能按了喇叭提醒對方，後來他到超商要買飲料時，發現對方竟然尾隨到超商，還拿出長刀趨前作勢揮砍，並當眾辱罵髒話，他拿出隨身攜帶辣椒水抵抗，往後倒退跑時重心不穩倒地，對方才離去。
關廟所所長林甫表示，黃姓男子出具錄影畫面報案後先請其就醫，隨後持診斷證明書到所提出傷害、恐嚇告訴，另已掌握盧嫌身分發出到案通知書，不過盧嫌還未到案說明。
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