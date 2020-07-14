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沒公德！花蓮松園別館裝置藝術被割爛 館方已報警

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮松園別館是市區知名景點，清幽環境和林蔭吸引遊客造訪，沒想到園區草地上的昆蟲裝置藝術遭破壞，疑似用利刃割破，昆蟲內的泡棉和鋼架都露出來，就連七里香樹籬也毀損。館長羅曼玲表示，犯案時間研判是12日深夜至13日凌晨，已報警處理並提供警方監視器，希望早日抓到破壞者。

1942年啟用的松園別館的花蓮港「兵事部」辦公室，位於美崙山山麓，為二層樓的仿洋式拱廊建築，園區還有許多百年松樹，可眺望美崙溪出海口美景。松園別館不定期辦理多場藝文講座、展覽等藝文活動，並於每年10至11月間舉辦太平洋詩歌節，是東部的藝文重鎮。

羅曼玲說，昆蟲裝置藝術是館方放置在草地上，以獨角仙、螢火蟲和瓢蟲為造型，重達約100公斤，打造生態園區氛圍，但在昨天上午發現，裝置藝術遭破壞，原以為是野狗亂咬，但仔細一看，泡棉表面呈現直角形狀，疑似被用刀子割破，瓢蟲還被挖掉一隻眼。

「裝置藝術被破壞很痛心，大家應發揮公德心」羅曼玲表示，松園別館雖然有樹籬圍起來，但防君子不防小人好入侵，雖然館內有監視器，但拍攝角度沒有照到草地，儘管抓到破壞者有一定難度，仍報警請警方調查，不排除向破壞者索取賠償費用。目前會要求園區保全增加巡查時間，裝置藝術要修復較困難，會再討論如何處理。

松園別館在臉書上貼文，指出園區內的生態區大型昆蟲展示被蓄意破壞，並呼籲大眾應該以「零容忍」的態度面對，並譴責此類脫序行為者。

花蓮警分局表示，已收到館方報案並依規定受理，調閱監視器積極偵辦，呼籲民眾若發現有不名人士毀損公物，應報案讓警方處理。

松園別館樹籬被毀損，疑似遭人破壞。圖／翻攝松園別館臉書
松園別館樹籬被毀損，疑似遭人破壞。圖／翻攝松園別館臉書
松園別館裝置藝術瓢蟲被挖掉一隻眼，令人看了痛心。記者王思慧／翻攝
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松園別館裝置藝術獨角仙被毀損，可看見裡面的鋼架和泡棉。記者王思慧／翻攝
松園別館裝置藝術獨角仙被毀損，可看見裡面的鋼架和泡棉。記者王思慧／翻攝
花蓮松園別館裝置藝術螢火蟲疑似被利刃破壞，泡棉都露出。記者王思慧／翻攝
花蓮松園別館裝置藝術螢火蟲疑似被利刃破壞，泡棉都露出。記者王思慧／翻攝

裝置藝術 生態園區 修復

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