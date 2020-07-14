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國道3田寮段追撞聯結車 貨車司機慘死

聯合報 / 記者賴郁薇／即時報導

國道3號燕巢系統北上田寮路段，今天中午12點左右發生大貨車追撞聯結車嚴重事故，大貨車司機當場慘死。警方初步研判，疑似大貨車未注意車前狀況才釀禍，具體肇事原因尚待鑑定釐清，目前國道五大隊還在處理車禍現場，事故路段現僅開放內線通行。

國道警察接獲通報，國道3號北上371.2公里處發生大貨車追撞聯結車事故。事故路段前方正在施工，導致車流緩慢，載運繃帶醫療用品的大貨車行駛外側車道時，疑似未注意車前動態，撞上前方載運鐵塊的聯結車；大貨車司機當場慘死，聯結車62歲楊姓司機無大礙，但聯結車乘客、也就是司機的76歲老母親受輕傷且驚嚇，送成大醫院救治觀察。

警方對聯結車楊姓司機施行酒測，排除酒駕，另也對身亡的大貨車司機抽血檢驗酒精濃度，並進一步確認身分，將再鑑定釐清肇事原因及責任。

目前警方還在處理事故現場，中線及外線車道不通，僅開放內線通行。

國道3號燕巢系統北上田寮路段，今天中午12點左右發生大貨車追撞聯結車嚴重事故，大貨車司機當場慘死。記者賴郁薇／翻攝
國道3號燕巢系統北上田寮路段，今天中午12點左右發生大貨車追撞聯結車嚴重事故，大貨車司機當場慘死。記者賴郁薇／翻攝

事故 國道 車道

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