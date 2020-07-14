影／小琉球女潛客情不自禁摸海龜 同團報案她傻眼

屏東小琉球杉福安檢所昨晚接獲民眾報案，指整理當日潛水活動照片時，拍攝到同團1名女潛客疑似觸摸海龜，岸巡隊比對特徵循線追查，不久在民宿尋獲嫌疑人，訊後將她依違返野生動物保育法函送法辦；海巡署提醒，小琉球海龜生態吸引大批遊客前往朝聖，有浮潛遊客乍見海龜，會情不自禁伸手觸摸而觸法，這也是今年小琉球遊客違法觸摸、騷擾海龜第5起案件。

報案民眾說， 整理當天下午在小琉球龍蝦洞潛水拍攝的照片時，拍到同團1名女潛客伸手觸摸海龜，同時提供所拍攝相片；安檢所值班人員立即派遣勤務人員依衣著特徵及報案人所提供潛水店家資訊追查，潛水店家主動協助提供資訊，不到1小時即尋獲相片中疑似騷擾海龜的女遊客。

岸巡隊員請回配合調查訊問，並請國立屏東科技大學判定影片中的海龜品種為保育類綠蠵龜；女遊客雖否認有觸摸海龜行為，因報案民眾所提供照片影像明確，依違反野生動物保育法第18條函送屏東地方檢察署偵辦；該案已是今年小琉球遊客違法觸摸、騷擾海龜第5起案件，全都是遊客，

海巡署說，近年來公民保育意識高漲，任何影響海洋生物或破壞生態環境的行為，往往均引起社會大眾公憤，海洋委員會、海巡署、海洋保育署、屏東縣政府等從中央到地方機關單位，均透過活動、官方社群網站不斷呼籲對海洋保育重視，各潛點出入口也有醒目的大型中英文告示。