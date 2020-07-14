昌平所今揭牌 侯友宜：改善環境讓警願意站到第一線

新北市新莊警分局昌平派出所今日正式揭牌落成啟用，新北市長侯友宜主持剪綵及揭牌儀式，致詞時提到改善警察的工作環境，才能提升警察的意願，讓他們站到第一線維護治安。

因應新北市新莊區副都心都市重劃區人潮及車流勢將與日俱增，新北市府增設昌平派出所，將新莊警分局擴充為10個派出所，期以充足警力捍衛地方治安。侯友宜今天與議長蔣根煌、市警局長陳檡文出席揭牌落成儀式，他首先感謝蔣根煌與在地議員對此事的全力支持，才有今天的落成。

侯友宜說，蓋一個好的派出所是對警察的負責，改善警察服勤環境、提升裝備，是每個人都該替他們想到的事情，只有警察願意站到第一線，才能保護民眾。

新莊警分局指出，昌平派出所土地面積939.98平方公尺（約284坪），採歐式現代城堡風格，與緊鄰之昌平國小風格一致，建物本身為地下1層、地上3層辦公廳舍，總樓地板面積共568坪，總工程費用6616萬元，由新北市政府平均地權基金補助費用興建。派出所人員已於上月15日正式進駐運作，目前編制31名警員提供約警政服務給4萬餘居民，未來可能彈性增派警力。