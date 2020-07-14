失智嬤迷途進派出所 兒嫌搭車貴徒步走了2小時來接人

台中市南區陳姓老婦患有失智症，8日被人通報帶到第三警分局勤工所，未料通知陳婦兒子後，等了兩個多小時才現身，陳婦兒子說，曾騎車出車禍，母親要他別再騎車，所以多年來出門都是步行，從太平走到南區「走了比較久」，警方因擔心兩人若再步行返家會出意外，因此聯絡計程車送二人返家。

台中市第三警分局勤工所巡佐賴彥余、警員廖先清在8日晚間6許獲報，南區忠明南路巷內有一名陳姓老婦（73歲）疑患有失智症走失，警方將陳婦帶回派出所後，陳婦只記得身分證前9碼，忘記一個號碼，因人臉辨識系統查不出老婦身分，警方只好逐一嘗試，總算查出陳婦身分。

警方趕緊聯絡陳婦的兒子到派出所接人，未料等了兩個多小時，還不見家人蹤影，警方又再聯繫陳婦的女兒，警方才撥通電話，陳婦兒子就現身在派出所。

陳婦兒子解釋，他沒有駕照，都是以腳踏車代步，多年前出過幾次車禍，因此母親交代他，千萬不能騎車，都要用走路的方式，他不敢違背母親的指示，幾年來都外出都是以步行，接到電話後，就從太平走到南區，花了一些時間。

警方詢問陳婦兒子為何不搭計程車或公車時，陳婦兒子回答「太貴、不會搭」，警方從陳婦兒子的外貌與談吐，判斷陳婦兒子疑有身心狀況，但未出口詢問，只是擔心二人若再步行返家，途中再生變故，所以就聯絡計程車，送二人返家。