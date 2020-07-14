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名醫家火警水帶用錯口徑？ 消防局：只是基層想法
高雄名醫賴文德一家5月時遇火警，釀5死意外。近日爆出有基層消防員控訴「大小口徑水帶爭議」，甚至引起上下對抗。消防局今出面澄清，大口徑水帶在壓制全面燃燒火警時是完全正確，小口徑或許能順利解救賴醫師一家只是基層想法。
名醫賴文德在三民區透天厝，於5月3日上午時發生火警，被救出的5人送醫後仍不治身亡。近來有消防員爆料，火警時使用小口徑水帶，易攜帶且方便消防員布線，有助於攻上火場，但上級卻強制只能使用大口徑，無法挽救賴醫師一家生命。
高雄市消防局代理局長蔡致模說，根據救火40年來經驗，依大口徑水帶滅火，比小口徑來得快。這次火警第二救災救護大隊長陳明桐，使用大口徑水帶是完全正確。
蔡說，依照現場人數，若是人夠的話，為了救人使用大口徑救人效果較好。火警現場指揮官會依據現場狀況，選擇大口徑、小口徑水帶做靈活調度，達到救人救災目的。
消防局副局長王宗展也說，一般針對火勢已擴大燃燒情況下，第一時間為壓制火勢，一般絕對會先使用大口徑，以大水量壓制火勢，但小口徑水帶操作會比較靈活，消防員操作也比較輕鬆不費力。
媒體提問，大隊長陳明桐決定只要用小口徑水帶就要懲處，王宗展說，大隊會議中陳明桐說過，授權給現場指揮官做交互運用，陳沒有說硬性規定；當時在火警現場時，陳明桐是現場指揮官，水線已由初期指揮官布線好。
王強調，消防局沒有硬性規定只能用大口徑水帶，「用小口徑水帶可以解救賴文德一家」只是基層的想法。尤其住宅火警，延燒速度快，在救災上會有很多困擾，消防員用小口徑進去，連火點都打不到，可能上到3、4樓都有問題，甚至可能因過於接近火場，讓在場灌救消防員遇到危險。
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