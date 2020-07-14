名醫家火警水帶用錯口徑？ 消防局：只是基層想法

高雄名醫賴文德一家5月時遇火警，釀5死意外。近日爆出有基層消防員控訴「大小口徑水帶爭議」，甚至引起上下對抗。消防局今出面澄清，大口徑水帶在壓制全面燃燒火警時是完全正確，小口徑或許能順利解救賴醫師一家只是基層想法。

名醫賴文德在三民區透天厝，於5月3日上午時發生火警，被救出的5人送醫後仍不治身亡。近來有消防員爆料，火警時使用小口徑水帶，易攜帶且方便消防員布線，有助於攻上火場，但上級卻強制只能使用大口徑，無法挽救賴醫師一家生命。

高雄市消防局代理局長蔡致模說，根據救火40年來經驗，依大口徑水帶滅火，比小口徑來得快。這次火警第二救災救護大隊長陳明桐，使用大口徑水帶是完全正確。

蔡說，依照現場人數，若是人夠的話，為了救人使用大口徑救人效果較好。火警現場指揮官會依據現場狀況，選擇大口徑、小口徑水帶做靈活調度，達到救人救災目的。

消防局副局長王宗展也說，一般針對火勢已擴大燃燒情況下，第一時間為壓制火勢，一般絕對會先使用大口徑，以大水量壓制火勢，但小口徑水帶操作會比較靈活，消防員操作也比較輕鬆不費力。

媒體提問，大隊長陳明桐決定只要用小口徑水帶就要懲處，王宗展說，大隊會議中陳明桐說過，授權給現場指揮官做交互運用，陳沒有說硬性規定；當時在火警現場時，陳明桐是現場指揮官，水線已由初期指揮官布線好。