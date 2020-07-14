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強化救災能量 台南市消防人員展開繩索救援訓練

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

強化救災能量及活用救災技巧，台南市消防局今年採購一批繩索救援裝備，今天在消防局新化訓練中心辦理繩索救援裝備器材教育訓練，讓消防人員熟悉操作技能，提升人命救助效率。

救助教官利用這次採購教育訓練，擔任專業救助教官教導同仁繩索技術、安全確保、防墜及雙繩系統等基本觀念，並藉由現場實際架設救援系統操作進行模擬救援情境演練，整合出共同繩索操作技術，並提升整體救災效率及維護個人救災安全。

消防局將分階段辦理繩索救援裝備採購，3年內汰換各消防分隊繩索裝備器材，目前已進入第2年汱換，各分隊繩索裝備器材預計於110年全面汱換完成。

台南市長黃偉哲表示，提升繩索救援技術，增加繩索裝備及規劃救助師資訓練，積極參加繩索救援比賽，不僅保障消防人員的安全，更是保護大台南市民的安全。

消防局長李明峯指出，面對全球氣候變遷及變化莫測的天災人禍，消防人員學習繩索救援裝備可以確保消防人員執行任務安全，並且透過不斷精進繩索救援技術，在災害現場以最有效、最快速的救援方式完成人命救助任務。

台南消防人員在新化訓練中心，接受繩索救援訓練。記者黃宣翰／翻攝
台南消防人員在新化訓練中心，接受繩索救援訓練。記者黃宣翰／翻攝
台南消防人員在新化訓練中心，接受繩索救援訓練。記者黃宣翰／翻攝
台南消防人員在新化訓練中心，接受繩索救援訓練。記者黃宣翰／翻攝

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