漁船頭毀3船員受驚幸平安 商船右船艉有擦痕進台中港

一艘我國籍漁船今天凌晨在台中港外堤海域，被一艘商船擦撞，漁船上3名船員受驚都平安，商船已開到台中港下錨接受調查，漁船也停梧棲漁港。

航港局中部航務中心表示，今天凌晨4點23分許監控中心通報，我國籍漁船「明鴻滿」在台中港南外堤西南方9.3浬處，被商船優昭百合(YUSHO LILY)撞到，無人員傷亡，漁船船頭受損，還能航行，無漏油，今天清晨開回到梧棲漁港，商船配合調查開到台中港下錨。