漁船頭毀3船員受驚幸平安 商船右船艉有擦痕進台中港
一艘我國籍漁船今天凌晨在台中港外堤海域，被一艘商船擦撞，漁船上3名船員受驚都平安，商船已開到台中港下錨接受調查，漁船也停梧棲漁港。
航港局中部航務中心表示，今天凌晨4點23分許監控中心通報，我國籍漁船「明鴻滿」在台中港南外堤西南方9.3浬處，被商船優昭百合(YUSHO LILY)撞到，無人員傷亡，漁船船頭受損，還能航行，無漏油，今天清晨開回到梧棲漁港，商船配合調查開到台中港下錨。
航務中心表示，「明鴻滿」號與商船YUSHO LILY(優昭百合)輪碰撞一案，今天凌晨4點55分， YUSHO LILY(優昭百合)輪下錨在台中港S錨區，船長報告無漏油右船艉有擦撞痕跡；今天清晨5點，漁船「明鴻滿」號進入梧棲漁港，後續由航港局中部航務中心等相關單位進行海事調查。
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