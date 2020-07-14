影／通緝犯加油站拒捕逃逸！基警開1槍未能攔下 循線追捕中

基隆市警方懷疑一輛車內有通緝犯，趁對方開進加油站要加油時攔截。員警持槍嚇令車內的人下車，車內的人拒捕，倒車撞擊後方員警的車輛逃逸。警方朝犯嫌車輛開了一槍，未能攔下，循線追捕中。

基隆警3分局七堵派出所員警今天上午查案時，在明德二路發現20多歲蘇姓通緝犯常使用的車輛，研判他在開車，聯繫警網支援攔截。

員警開車尾隨蘇男的車，見他進入加油站準備加油，排在一輛正在加油的車後方。員警將車堵在蘇車後方，隨後下車，持槍靠近車門，敲門示意車內的人接受盤查。

蘇男拒捕，突然倒車往後衝撞員警車輛，撞出更大空間後，踩油門往右偏駛出加油站逃逸。一名警員試圖攔車時摔倒在地，另一名警員朝嫌犯的車開了一槍，但未能攔下。