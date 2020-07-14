聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／通緝犯加油站拒捕逃逸！基警開1槍未能攔下 循線追捕中
基隆市警方懷疑一輛車內有通緝犯，趁對方開進加油站要加油時攔截。員警持槍嚇令車內的人下車，車內的人拒捕，倒車撞擊後方員警的車輛逃逸。警方朝犯嫌車輛開了一槍，未能攔下，循線追捕中。
基隆警3分局七堵派出所員警今天上午查案時，在明德二路發現20多歲蘇姓通緝犯常使用的車輛，研判他在開車，聯繫警網支援攔截。
員警開車尾隨蘇男的車，見他進入加油站準備加油，排在一輛正在加油的車後方。員警將車堵在蘇車後方，隨後下車，持槍靠近車門，敲門示意車內的人接受盤查。
蘇男拒捕，突然倒車往後衝撞員警車輛，撞出更大空間後，踩油門往右偏駛出加油站逃逸。一名警員試圖攔車時摔倒在地，另一名警員朝嫌犯的車開了一槍，但未能攔下。
警方從明德二路一直追到深澳坑地區，但最終追丟了。基隆市警察局刑警大隊與警3分局組成專案小組，全力緝查蘇男到案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言