影／國道3轎車失控滾5圈 女子當場遭拋飛1層樓高命危

國道3號南下關西路段，今天清晨5時許發生一起轎車自撞護欄失控翻滾事故，車上後座乘客未繫安全帶，當場從車窗被拋出，並被甩到半空中再重摔落地，全身骨折、內臟破裂有生命危險，國道警方表示目前已帶回同行友人，要進一步釐清事故過程。

據了解，發生自撞意外的輛車是由陳姓男子（21歲）駕駛，今天凌晨與多名友人相約出發，大家共乘4輛轎車要開夜車南下墾丁遊玩，陳男則負責載送黃姓女友人（19歲）及陳姓男友人（21歲）。

事故發生當下，陳男所駕駛的轎車突然朝內側護欄偏移，隨後自撞翻滾多圈，而坐在右後座位置的黃女則因沒有繫安全帶，直接從破裂的車窗被甩了出去，當場飛到1層樓高再重重摔落在車道上，經送醫檢查發現全身骨折、內臟破裂，有生命危險。

據目擊民眾表示，當時看見3輛轎車以時速超過120公里的速度接連高速超車駛過，隨後便在前方看見其中1輛車已經撞爛橫在路中，車體零件更是撞得支離破碎、四散，外側車道則躺了一名傷者。