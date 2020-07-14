高市警察局長遭拔官 李永癸：心中沒有委屈
高雄市警察局長李永癸及台南市警察局長周幼偉昨遭撤換，今天李出席高市議會總質詢受關注。李永癸受訪時強調，「他心中沒有委屈，警察調動很頻繁」，對於高市治安是否不好沒有正面回應，但在答詢時說，近一年多的統計數字來看，高雄市的全般刑案（包含一般與重大）是減少的。
李永癸在議會休息時間受訪說，警察工作就是努力維護治安，調職一事尊重上級，公務人員就是遵照辦理，不會覺得很委屈，因為警察調動很頻繁。記者追問高雄市治安有無不好？李沒有正面回應，只說，一直都在努力，警察會全力維護治安。
高市議員林智鴻也針對此事提出質詢，他說，高雄在一年多來治安事件頻傳，從去年直播主之亂、槍擊案、桶屍案、檳榔攤搶案等案發生，市民擔憂治安，昨天行政院長蘇貞昌也做出懲處，請問警察局長李永癸有沒有話要說。
針對議員提問，李永癸表示，高雄市有7500多名員警，平日盡心盡力維護轄內治安，每當事件發生，都全力在最短時間內偵破，偵辦就是最好的預防，據統計，107年與108年的全般刑案減少2.3％，今年1至6月與去年同期比較，數字也減少，希望案件發生愈少愈好，這是警察努力的方向。
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