真的熱昏了！中年男熱中暑 耳溫41度家中昏倒送醫

嘉義市年約50歲中年男子「阿勇」，昨天下午疑因家中通風不良，導致熱中暑昏倒，全身無汗、耳溫高達41.2度，經消防員到場用毛巾及冰塊，置於頸部等大動脈處，並以礦泉水持續沖全身降溫，靜脈注射急救送醫，救回一命。

嘉義新開里長邱繼賢說，昨天中午在廟宇附近聊天，阿勇就表示身體不舒服，當時發現阿勇體溫升高，懷疑他已中暑建議送醫，但阿勇很固執不願意去醫院，他才陪阿勇回家，叮嚀他多喝水，用毛巾擦拭身體降溫，沒想到下午阿勇又跑出去，傍晚就真的中暑昏倒了！

嘉義聖馬爾定醫院表示，患者急救後，目前還在加護病房持續觀察中。

嘉義市消防局昨日下午近6時接獲報案後，第二消防大隊蘭潭分隊立刻前往處理，現場後發現有一年約50歲男性患者，意識不清躺在家中地板上、躁動。救護人員評估發現患者意識不清、對聲音有反應、全身無汗、耳溫達41.2度，橈動脈強，呼吸、脈搏每分鐘122下偏快，血氧測不到，瞳孔對光無反應。

經詢問患者友人，得知患者下午去廟裡，傍晚再過來找他時，發現患者已倒地不起，考量下午氣溫很高且男子家中通風不良，綜合各種資訊時初步評估為傳統型熱中暑，情況危急。

救護員檢查確認肺部清晰後，立即請朋友拿濕毛巾及冰塊置於頸部等大動脈處降溫；實施靜脈注射，給予生理食鹽水全開灌注，並趕緊搬運患者離開，至戶外通風處全身持續沖水。

推上救護車後，車內冷氣全開、給予氧氣、礦泉水持續沖全身降溫點立即送醫，於2分鐘後到院。下車後檢傷醫護人接手治療，約20分鐘後，患者體溫降至40.8度，生命徵象逐漸恢復，檢傷1級，急診醫師並稱讚救護員院前急救品質良好。