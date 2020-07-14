影／對向左轉燈已亮 搶快駕駛繼續衝釀3車連環撞

台中市蔡姓男子今天凌晨2時許，開車行經北區公園路、五權路口時，明明已亮紅燈，對向左轉燈已亮起，蔡仍為搶快，加速直行，當時李姓男子欲左轉，反應不及，兩車碰撞後，再蔡車再撞上在路口停紅燈劉姓男子轎車，造成三輛轎車的事故，警方調查，事故的三名駕駛都無酒精濃度，初步調查是蔡闖紅燈未依號誌燈行駛才釀禍，經交大事故組分析後，若違規屬實，將依法告發。

台中市第二警分局交通分隊今天凌晨2時許獲報，北區五權路、公園路發生一起連環車禍，經查，蔡姓男子（29歲）駕駛轎車沿公園路往中清路方向行駛，李姓男子（42歲）開車行駛在李的對向車道，沿中清路欲左轉五權路方向行駛，當時李方向的左轉燈已亮，李欲左轉時，蔡不顧燈號，繼續加速向前，李反應不及，雙方在路口發生碰撞後，蔡車再撞上五權路上停等紅燈的劉姓男子轎車（36歲）。

經查，蔡姓男子右腳、胸部受傷，但未送醫，車上3名乘客都受到臉部、頭部及腳部輕微擦挫傷，都送往醫院急診就醫，另外李、劉二人未受傷，三人接受警方酒測後，三人的酒精濃度為0，經調閱路口監視器、行車記錄器後，研判是蔡未依號誌燈行駛才釀禍，全案送交大事故組分析研判後，查證違規屬實將依法告發。