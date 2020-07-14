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高雄舞客不滿警臨檢舞廳 咆哮消防員送辦

中央社 / 高雄14日電

高雄市治安亮紅燈，新興分局今天凌晨結合聯合稽查小組於某家舞廳臨檢掃蕩，虞姓消費者不滿消防警鈴影響心情，咆哮辱罵消防人員，警方隨即依妨害公務罪嫌逮捕並移送雄檢偵辦。

高雄市舞廳前鬥毆致死案遭高層質疑警方維護治安的決心及成效，要求縣市警察局長要負責。高雄市警方結合聯合稽查小組擴大聯合稽查於此舞廳進行消防安檢等。

新興分局以優勢警力在舞廳執行臨檢掃蕩並測試消防警鈴，現場63歲虞姓消費者以警鈴聲響大作影響消費心情，從包廂奔到櫃檯對聯合稽查小組李姓消防員咆哮並以不雅字眼辱罵。

警方立即將虞嫌依妨害公務罪嫌逮捕，訊後移送高雄地檢偵辦，遭辱罵的李姓消防員也對虞嫌提起公然侮辱告訴。

警方指出，初步調查，虞嫌疑因酒後情緒失控所致，並稱不雅字眼是他的口頭禪。

新興分局指出，為有效防制街頭鬥毆暴力事件，會要求業者加強自主管理自律，約束客人勿滋事，並將威力掃蕩臨檢勤務常態化，每天不定時高頻率臨檢、路檢勤務，宣示警方鐵腕掃蕩不法維護治安的決心。

臨檢 高雄市 妨害公務

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