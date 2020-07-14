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影／大貨車不明原因爆衝左轉撞民宅 巨大聲響嚇醒居民

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

43歲周姓貨運司機今天凌晨3時許駕駛大貨車從新北市新莊區化成路上的物流站出發時，因不明原因直接撞上對向路口的民宅，巨大聲響驚醒居民，所幸屋內未有人受傷，僅周姓司機受到輕傷，由救護人員送往台北醫院治療。

據悉，當時周姓司機開車準備出發送貨，他供稱當時開車駛出物流站時忽然意識恍惚、肢體無力，因此難以控制踩油門的腳，才會爆衝到對向路口撞上民宅。

監視畫面則顯示，周將車輛開出物流站後一路未減速左轉，先是撞上中央分隔島後再向左撞上對向民宅，所幸當時屋內無人受傷，駕駛則受到輕微擦挫傷。

警方獲報到場，發現周姓司機酒測值為0，經救護人員送往台北醫院後暫無大礙，由拖吊車將車輛吊走後恢復交通，後續交由新莊交通分隊處理。

周姓駕駛因不明原因，開車離開物流站後就直接左轉撞上對向民宅。記者柯毓庭／翻攝
周姓駕駛因不明原因，開車離開物流站後就直接左轉撞上對向民宅。記者柯毓庭／翻攝
周姓駕駛先撞上中央分隔島後，再左轉撞上民宅。記者柯毓庭／翻攝
周姓駕駛先撞上中央分隔島後，再左轉撞上民宅。記者柯毓庭／翻攝

台北醫院

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