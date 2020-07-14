國道3關西段轎車失控撞護欄 翻滾車上1男1女拋飛命危

國道3號關西路段今天清晨有轎車自撞，有兩人被抛飛車道送醫急救。圖／取自爆廢公社 國道3號關西路段今天清晨發生一起嚴重事故，一輛轎車不明原因衝撞內側護欄，造成車體翻滾，當時車上3人疑未繫安全帶，其中1男1女意外從車窗被拋出，直接摔在高速公路外側車道當場昏迷，被緊急送往中國醫大新竹醫院急救。

據了解，事故發生在上午5時許，國道3號南下82K處關西路段，該路段為高速公路彎道下坡，自小客車卻撞上內側護欄造成翻滾，車上2人被拋出車外，因重摔導致傷勢嚴重，被緊急送醫急救。

遭拋出車外的傷者分別為1男1女，女子橫躺在外側車道上當場昏迷，男子則疑似多處骨折無法自行爬起，現場多輛路過民眾停車協助，還站在傷者旁等待救護人員抵達，並指揮高速公路上車輛避開橫躺在地上的傷者。