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國道3關西段轎車失控撞護欄 翻滾車上1男1女拋飛命危
國道3號關西路段今天清晨發生一起嚴重事故，一輛轎車不明原因衝撞內側護欄，造成車體翻滾，當時車上3人疑未繫安全帶，其中1男1女意外從車窗被拋出，直接摔在高速公路外側車道當場昏迷，被緊急送往中國醫大新竹醫院急救。
據了解，事故發生在上午5時許，國道3號南下82K處關西路段，該路段為高速公路彎道下坡，自小客車卻撞上內側護欄造成翻滾，車上2人被拋出車外，因重摔導致傷勢嚴重，被緊急送醫急救。
遭拋出車外的傷者分別為1男1女，女子橫躺在外側車道上當場昏迷，男子則疑似多處骨折無法自行爬起，現場多輛路過民眾停車協助，還站在傷者旁等待救護人員抵達，並指揮高速公路上車輛避開橫躺在地上的傷者。
新竹縣消防局表示，接獲通報後立即出動多輛救護車抵達現場，並將車內傷者救出送醫，其中2人意識模糊、昏迷，國道警方目前仍在釐清詳細事故發生原因。
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