名醫家惡火5死疑水帶錯用 高市消：操作無誤

高雄心臟內科名醫賴文德住家大火，住在4樓的賴文德大女兒1家5口不幸喪命。 聯合報系資料照／記者劉學聖／攝影 名醫賴文德家惡火造成5死的意外被質疑救火消防隊員於火場水帶運用錯誤而延誤救火，高雄市消防局副局長王宗展今天指出，因為現場災火量大，第一線作戰指揮判斷無誤。

前高雄醫學大學附設中和醫院院長賴文德家5月間發生大火造成5死意外。蘋果日報今天報導疑因救火水帶運用不當是無法成功救人的主因。

高市消防局第二大隊大隊長陳明桐接受電話採訪指出，整棟透天住宅全面燃燒，需要大水量才能快速滅火；布設2.5吋的水帶可以快速壓制火勢也能確保消防弟兄的安全。

他指出，1.5吋水帶輕，隊員容易布設，但是出水量小很難在火勢大的情形下快速滅火，有救火弟兄寧願用小口徑水帶救火，但是令人擔心的是，小水帶一進場常會導致隊員誤判或脫隊而造成危險。

他表示，全面燃燒的大火勢都會被要求使用大口徑水帶，不過火場仍由第一線作戰指揮官判斷。至於媒體報導舉報隊員說2.5吋水帶在樓梯間打結，且出水量很小後來改以1.5吋水帶救火一事，陳明桐說，其實小口徑水帶更容易打結，他認為是隊員一己便利性的看法。

他舉例，如果在作戰前線面對凌厲的圍攻，隊員還圖一己之利以手槍恐難面對攻勢，排機槍可以更快制敵。陳明桐說，如果民宅火場在沒有全面燃燒情形下使用1.5吋水帶沒問題，但是全面燃燒的建築還有人受困就不應該如此。

消防局代理局長蔡致模告訴中央社記者，大小口徑水帶可以互用，各有其滅火的效果，沒有硬性規定，交由指揮官判斷。

王宗展指出，名醫家的救火操作沒有錯，要視現場火災量大小決定使用的水帶，而且救火要兼顧滅火及救人。