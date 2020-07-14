影／台南新建大樓12樓工地清晨大火 動用雲梯車滅火

台南市南區水交社路與興昌路口，新建12層大樓工地頂樓今天清晨近5點起火，消防局獲報後，出動人車前住搶救，消防人員發現12樓板模起火燃燒，冒出大火和濃煙，動用雲梯車出水滅火，火勢在1個半小時後控制，燃燒面積約80坪，無人受傷。

今天清晨近4點52分，台南市消防局救災救護中心接獲報案後，出動第7大隊、德興中隊、南門轄區等各式車輛18車47人到達，發現現場是一棟新建大樓，預估要蓋到15樓，目前蓋到12樓。