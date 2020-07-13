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BMW與三菱相撞3人受傷 車頭全毀、安全氣囊爆開
22歲陳姓男子今晚8時許駕駛BMW轎車行經嘉義市友愛路與興達路口，與駕駛三菱轎車的19歲林姓男子發生擦撞，撞擊力道猛烈，兩車安全氣囊都爆開，車頭全毀，陳男車子還噴飛到友愛路安全島上，消防局將陳等三人送醫，無生命危險。
消防局指出，三菱轎車駕駛林男與前座16歲莊姓少年受傷，林身體多處擦挫傷，頸、腰痠痛，救護人員將他上頸圈送醫，他疑似受驚嚇，一度忘記家中地址，莊姓少年多處擦挫傷、左額頭撕裂傷，自行上救護車，
BMW駕駛陳男多處擦挫傷，頭暈，頸椎痠，手麻，救護人員也將他上頸圈送醫。
目擊者指出，當時聽到砰的一聲，就看到BMW噴飛到安全島上，BMW從友愛路直行通往興達路，三菱則是從興達路往友愛路方向，路口都有紅綠燈，其中一輛車一定有闖紅燈才肇禍。
警方指出，兩車駕駛身上都沒酒味，消防局立即送醫治療，已將轎車以吊車移置，恢復交通順暢，是否違規肇禍還待釐清。
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