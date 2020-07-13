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影／為看堺橋無敵海景 葉金川偕妻開車遊台東待轉遭撞

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導

前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，在台東縣成功鎮、長濱鄉交界不遠處的堺橋休息區前，為了欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞，葉金川與任職台大護理系副教授的妻子張媚兩人輕微受傷送醫，經醫師檢查生理無礙後，兩人上午10時許出院，繼續台東的行程。

今天晚上近7點40分許，葉金川接受記者電話時表示，他當時從長濱南下要去三仙台遊憩區，行經堺橋休息區，見有觀景涼亭，就想先暫停一下，欣賞堺橋海景，原停車打算左轉，因是該處路段是雙黃線，不可以跨越雙黃線左轉，他心想那到下個路口，有缺口時再左轉回頭，就在準備重新起步直行時，沒想到後頭的車子就撞上來了。

這起車禍造成葉金川上背疼痛，出現胸悶狀況，無明顯外傷，葉金川太太張媚右下腹疼痛，無明顯外傷，至於小貨車駕駛則是右下腹疼痛，無明顯外傷，三人均送衛福部台東醫院成功分院治療，葉與妻確定無礙後出院，並由台東友人接走。

葉金川這次是自己開車和老婆到花東3天2夜旅遊，今天上午經過事故路段時，葉金川停車要找地方左轉，但發現那邊畫雙黃線不能左轉，然後他準備再找哪裡可以左轉時，後方車就撞上來。

葉金川在車禍不久即關機謝絕媒體訪問，但今天晚上葉金川接了記者電話訪問，他說：「目前一切還好，應該沒有問題啦，就是背部肌肉還會痛，因有綁安全帶，骨頭沒斷、沒有到肺，沒有內傷，頭還好，有頭枕保護，謝謝啦，沒事，對對，平安，謝謝。」

前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／翻攝
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／翻攝
前衛生署長葉金川。圖／本報資料照片
前衛生署長葉金川。圖／本報資料照片
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／翻攝
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／翻攝
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／攝影
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／攝影
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／攝影
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／攝影
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／攝影
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／攝影
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／攝影
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／攝影
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／翻攝
前衛生署長葉金川開車載妻子到台東旅遊，今天上午8點29分，為欣賞堺橋無敵海景，意外遭一輛小貨車自後方追撞。記者羅紹平／翻攝

葉金川 台東 車禍

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