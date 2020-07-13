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疑未注意車前狀況 國光客運撞全拖車釀14人傷
據查，國光客運龔姓司機（39歲）今天下午4時許載送卅名旅客從台中北上，行經國道一號北上166里，近國道一號連接國道四號往豐原、清水方向匝道時，龔前方有一輛由吳姓男子（42歲）駕駛的全拖車也行駛在外側車道，疑吳前方有一輛轎車欲右切上國道四號匝道，因此有突然減速的狀況，吳連忙踩煞車，但才踩煞車，後方就傳來碰撞聲。
國光客運車內乘客因突然的撞擊，反應不及，有人撞上座位塑膠板，撞斷牙齒，另外多名乘客有臉部撕裂傷、頸部酸痛等傷勢，共有14名駕駛、乘客分送台中市四家醫院，經治療都無大礙，其中龔姓司機的傷勢較嚴重，左手前臂骨折，有的乘客在醫院就醫時，直呼「老天保佑，受到輕傷，只是有點嚇到而已」。
經警方調查，雙方沒有酒精濃度，全拖車沒有載運貨物，全拖車吳姓駕駛證稱，他行駛在外側車道，看到車道前方有轎車欲右切上國道，有煞車的狀況，他也接著煞車，不知為何後方就有車輛撞上來。
國道警察第三公路大隊泰安分隊初步判斷，龔姓男子疑未注意車前狀況，才會煞車不及釀禍，因龔仍在就醫尚未警詢，詳細的肇事原因，有待調閱國光客運內的行車記錄器釐清。
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