女公關確診男落跑阻聚群感染 桃市警獲防疫尖兵最多

內政部警政署今天舉辦警察防疫尖兵表揚，行政院長蘇貞昌頒獎感謝警察防疫付出，全國警察防疫尖兵24人，其中桃園市警局獲選5人為各縣市最多，市警局今天下午表示，疫情期間，桃園入境集中隔離、檢疫人數最多，發現女公關確診、男子檢疫「落跑」4次被抓回鬧自殺罰百萬及醫院、護理之家群聚感染，基層員警辛苦付出最終以防疫有功獲獎。

警政署表揚全國警察防疫有功人員遴選防疫尖兵24人，桃園市警局獲選防疫尖兵5人，全國警察機關最多，分別是青埔派出所長甘博倫、龜山派出所長馮理澤、南崁派出所長陳頤駿、蘆竹分局行政組警務員洪德賢及市刑大科偵隊偵查佐劉松國，包括各分局團隊成員22人一併接受蘇貞昌頒獎及肯定防疫付出辛勞。

市警局表示，這次員警獲選防疫尖兵，幾乎都與疫情沈重分局有關，包括蘆竹分局成功阻止酒店女公關確診疫情擴散，全國矚目，龜山分局相繼發生群聚感染及負擔集中檢疫個案最多，桃園分局處理男子檢疫期間落跑4次罰百萬鬧自殺事件，刑大科偵隊運用科技輔導防疫管制、追蹤隔離案主，員警防疫表現優異。