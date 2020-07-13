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由漢光操演溺水事故，看演習訓練與部隊安全間之抉擇

女公關確診男落跑阻聚群感染 桃市警獲防疫尖兵最多

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

內政部警政署今天舉辦警察防疫尖兵表揚，行政院長蘇貞昌頒獎感謝警察防疫付出，全國警察防疫尖兵24人，其中桃園市警局獲選5人為各縣市最多，市警局今天下午表示，疫情期間，桃園入境集中隔離、檢疫人數最多，發現女公關確診、男子檢疫「落跑」4次被抓回鬧自殺罰百萬及醫院、護理之家群聚感染，基層員警辛苦付出最終以防疫有功獲獎。

警政署表揚全國警察防疫有功人員遴選防疫尖兵24人，桃園市警局獲選防疫尖兵5人，全國警察機關最多，分別是青埔派出所長甘博倫、龜山派出所長馮理澤、南崁派出所長陳頤駿、蘆竹分局行政組警務員洪德賢及市刑大科偵隊偵查佐劉松國，包括各分局團隊成員22人一併接受蘇貞昌頒獎及肯定防疫付出辛勞。

市警局表示，這次員警獲選防疫尖兵，幾乎都與疫情沈重分局有關，包括蘆竹分局成功阻止酒店女公關確診疫情擴散，全國矚目，龜山分局相繼發生群聚感染及負擔集中檢疫個案最多，桃園分局處理男子檢疫期間落跑4次罰百萬鬧自殺事件，刑大科偵隊運用科技輔導防疫管制、追蹤隔離案主，員警防疫表現優異。

市警局長陳國進表示，桃園為國門之都，入境檢疫集中到隔離檢疫者趴趴走，個案狀況層出不窮，市警局要求各分局及相關單位「超前部署」，員警日夜做到防範疫情擴散管制、追蹤行跡、協尋失聯者及遏止不實疫情資訊，阻絕疫情擴散，也是基層員警防疫任務最佳表現。

桃園市警局在警政署全國警察防疫尖兵獲選5人，接受行政院長蘇貞昌（右三）頒獎肯定，為各縣市警察局有功尖兵獲獎最多。圖／桃園市警局提供
桃園市警局在警政署全國警察防疫尖兵獲選5人，接受行政院長蘇貞昌（右三）頒獎肯定，為各縣市警察局有功尖兵獲獎最多。圖／桃園市警局提供

疫情 警察 蘇貞昌

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