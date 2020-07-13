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中和新蘆線現狼蹤 惡心男對妙齡女射精還辯夢遺

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名呂姓男子去年10月在捷運中和新蘆線用下體磨蹭妙齡女子臀部至射精，事後被逮，竟稱自己夢遺，精液是先前沖洗時不小心沾到手上，後因車身搖晃不慎觸碰到對方，才會轉移到對方身上，但說法未被採信，今天被新北地檢署依乘機性騷擾罪起訴。

起訴指出，呂男是利用捷運車廂人多機會犯案，並將精液射在對方衣服上。事發後，女子在頂溪站下車報警，員警才根據車內監視器畫面循線逮人，並從女子衣服採集到其精液。

偵訊時，呂男辯稱自己夢遺，曾到廁所沖洗，但過程中，手不小心沾到精液，才導致後續一連串的事情。他起先否認犯行，強調一切都是誤會和不小心。

但是，調查人員將女子衣服送鑑定，鑑定結果顯示衣服上的精液痕跡集中完整，精子細胞濃度也高於其他數值，不太可能是二度移轉。

另外，檢方調閱監視器發現捷運當時並無急煞、緊急過彎或大幅度過彎情形，車廂內乘客也都平穩站立，甚至有乘客雙手為攙扶任何物品仍平穩站立於車廂內，因此未採信呂男說法。

呂男辯稱自己夢遺，沖洗時沾染到手部，加上車廂搖晃，精液才會移轉到女子身上，但說法未被採信（示意圖）。本報資料照片
呂男辯稱自己夢遺，沖洗時沾染到手部，加上車廂搖晃，精液才會移轉到女子身上，但說法未被採信（示意圖）。本報資料照片

車廂 捷運

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