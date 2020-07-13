國光客運拖板車互撞 客運司機：轎車突切入拖板車前

國道一號北上豐原段下午發生國光客運和拖板車互撞，據龔姓客運司機指出，他因跟在拖板車後方，有輛轎車突然切進拖板車前方，因拖板車司機嚇了一跳緊急煞車，他在後因來不及反應才也因此從後撞上拖板車。但據了解，這僅是客運司機單方面說法，車禍原因仍待警方進一步調查和鑑定。

不過，值得慶幸的是，除了龔姓司機因左手前臂骨折傷勢較重，其餘13人均僅受臉部撕裂傷、四肢擦挫傷等，救治後並無大礙。

據了解，包括客運龔姓司機和乘客有14人分送台中榮總、部立豐原醫院、慈濟，和中港澄清救治。目前已知，除了客運司機

據4家醫院指出，送榮總3男1女中，除了客運司機左手前臂骨折傷勢較重，其餘3人均受輕微挫傷；送部立豐原醫院3男2女均臉部撕裂傷、頸部酸痛，其中1男、1女人牙齒斷裂，但5人傷勢均屬輕傷。

另外，送中港澄清1男1女和慈濟1男2女也僅受臉部和四肢擦傷，並無大礙，只是受了些驚嚇。