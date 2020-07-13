彰化崙尾港口外海火燒船 彰化消防局出勤待命2人送醫

彰化縣線西鄉崙尾港口外海約2公里處今天下午被人發現有漁船火燒，船上疑似有3人受困，趕緊通報消防局，彰化消防局出動14輛消防車以及4輛救護車待命，船上人員經海上作業的另一艘漁船救援送達岸邊，消防救護組在漁船靠岸後，立即將2名傷者送彰濱秀傳救治。

海巡署中部分署第三岸巡隊指出，下午1點多伸港工業區海巡署雷達站看到外海有煙，但不清楚是發生什麼事，經了解才知道一艘梧棲籍的娛樂漁船到肉粽角海域海釣，疑似發生火燒船，立即派海巡艇了解，最後由鄰近的崙尾灣籍作業漁船協助救援，下午4點多將船上3人送達岸邊。

消防局出動消防救護編組待命，待漁船停靠崙尾灣漁港後，救護人員檢傷發現翁姓男子左腳挫傷、鄭姓男子雙眼受煙熏無法張開，都被送往醫院治療。