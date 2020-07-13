曾闖慈湖潑漆 她在警政署舉「警察白痴」標語判無罪

有「台獨女神」封號的「FETN蠻番島嶼社」發言人郭潤庭2017年在警政署大門持「警察白痴」的標語拍照並上傳臉書，被訴侮辱公署罪。法院審理，郭女以言論自由抗辯無罪，台北地院審理採郭女辯解，判她無罪。可上訴。

郭潤庭行事風格爭議多。2018年「二二八」紀念日時，她曾率蠻番島嶼社成員闖入慈湖陵寢，朝蔣介石棺柩潑灑紅漆，另曾發起「反管行動」以及抗議台灣大學出借場地給大陸浙江衛視錄製「中國好聲音」選秀節目。

檢方指控，郭潤庭2017年10月26日上午在警政署大門前，手持「警察白痴」標語的立牌展示並拍照，之後將照片上傳到臉書個人公開頁面，犯侮辱公署罪。

法院開庭，郭女否認犯行，辯稱拍照時警政署後面有警察，是因為當時有記者會，幫她拍照的人不是專業人士，不會在意背景有什麼，而開記者時警察站一排，她也無法閃避。

郭女稱，照片是發在自己的臉書，她不是公眾人物，沒有義務去交代為何在臉書發照片，且照片上傳臉書是言論自由，政府本來就要給人民批評的空間。

郭女說，拍照當天是因為台灣獨立建國大旗隊、公投盟、自由台灣黨等組織因余能生稍早前在中壢火車站宣揚台獨理念被警察刁難，所以才去聲援記者會。

法院調查，記者會現場除有「警察白癡」標語，另有「中華民國警察多恨台灣」標語，郭女持「警察白癡」標語展示、拍照、上傳，是在表達警察長期打壓宣揚台獨理念的人的意見。