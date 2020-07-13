警察防疫辛苦多 支援包機瞞父母

警政署同仁演出傳神行動劇，表現出只適用《社維法》及《刑法》刑法修改前後，警察執法尊嚴的提升。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「協助武漢包機返台居家檢疫勤務，我穿防護衣的照片被家人看到，怕父母擔心，只好用善意謊言瞞過。」警政署基層同仁13日因防疫有功接受表揚，女警在影片中訴說支援防疫怕影響家人的委屈。基層員警洪德賢則分享疫調經驗，藉由柔性勸說突破酒店女公關心房，避免了社會大眾恐慌。

警察為防疫而辛勞

24個警察機關、共104名各機關代表的防疫尖兵，分別在協尋趴趴走、疫調工作有傑出貢獻，每個人都有自己的防疫執勤故事。警政署也製作防疫尖兵影片，彰顯這段時間警方的辛勞奉獻。

一名女警透過鏡頭訴說，她協助武漢包機返台居家檢疫的勤務，身穿防護衣的照片不小心被家人看到，只好說善意謊言來瞞騙父母：「我只是穿來拍照而已，沒去現場！」道出員警面臨疫情風險，又要讓家人安心的辛酸過程。

警察協助防疫調查

「我（受表揚）的部分是案379，也就是在酒店女公關確診後做行蹤調查。」蘆竹分局行政組勤務警員洪德賢表示，女公關在各項壓力下，情緒近乎崩潰，也因為身體疲憊，第一時間沒辦法做陳述，沒辦法做很明確的疫調，還好她後面還蠻配合，願意約時間做訪談，在柔性勸說之下，坦承所乘坐的計程車司機是哪幾位。

洪德賢補充，另外有一位居家檢疫民眾失聯，並查到有吸食笑氣的情形，即便用手機定位知道對方在家，但當事人不願意配合開機，於是就調閱24小時監視畫面，證明對方確實在家裡，再轉介給偵查隊，針對笑氣的部分處理（一般是行政罰）。

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