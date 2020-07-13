今天領三倍券？ 男子記錯時間苦等警查出協尋人口

桃園市一名精神狀況不佳的男子今天上午前往平鎮區高雙郵局表示要領振興三倍券，郵局人員提醒他記錯時間，男子失望蹲在郵局外，員警巡邏經過看見他眼神渙散，上前關心並帶回派出所，才發現他是47歲侯男已被通報為協尋人口，趕緊通知家人帶回。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，侯姓男子家住龍潭區，日前在電視上看到振興三倍券送抵平鎮區高雙郵局，誤以為已開放領取，於是搭公車獨自前往平鎮，沒想到是自己沒看清楚新聞還搞錯時間，不過他在郵局外唸唸有詞還是想要領振興券，警員李仲修及蕭建昌巡邏察覺到蹲在樹下的侯男神色有異，上前詢問並問郵局員工才知到他的情況，員警也發現侯男疑似精神狀況不佳，面對員警詢問，完全無法清楚表達，且臉色發白，於是先帶他回派出所休息駐提供飲料食，再利用人臉辨識系統查出他12日離家，家人報案協尋。 警方在樹下問男子住哪裡，男子一下子說不清楚。記者鄭國樑／翻攝