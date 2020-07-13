快訊

【大同牽線人1】用激將法逼黃國昌出馬 神秘企業家就是他

獨／因舞廳命案遭拔職 高市局長李永癸回應4個字

今天領三倍券？ 男子記錯時間苦等警查出協尋人口

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市一名精神狀況不佳的男子今天上午前往平鎮區高雙郵局表示要領振興三倍券，郵局人員提醒他記錯時間，男子失望蹲在郵局外，員警巡邏經過看見他眼神渙散，上前關心並帶回派出所，才發現他是47歲侯男已被通報為協尋人口，趕緊通知家人帶回。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，侯姓男子家住龍潭區，日前在電視上看到振興三倍券送抵平鎮區高雙郵局，誤以為已開放領取，於是搭公車獨自前往平鎮，沒想到是自己沒看清楚新聞還搞錯時間，不過他在郵局外唸唸有詞還是想要領振興券，警員李仲修及蕭建昌巡邏察覺到蹲在樹下的侯男神色有異，上前詢問並問郵局員工才知到他的情況，員警也發現侯男疑似精神狀況不佳，面對員警詢問，完全無法清楚表達，且臉色發白，於是先帶他回派出所休息駐提供飲料食，再利用人臉辨識系統查出他12日離家，家人報案協尋。

警方在樹下問男子住哪裡，男子一下子說不清楚。記者鄭國樑／翻攝
警方在樹下問男子住哪裡，男子一下子說不清楚。記者鄭國樑／翻攝

郵局 人臉辨識

延伸閱讀

郵局預約振興三倍券 下午4時已破10萬筆

搶振興券商機 高雄永安彌陀兩大漁會各推2000元超值包

領三倍券不想大排長龍 網友中肯建議避開地雷時段

搶搭消費熱潮 中華三菱限時推出振興翻倍優惠任選方案

相關新聞

國道車禍國光客運和拖板車撞一起 司機乘客13人受傷

國道一號北上豐原段今天發生重大車禍，國光客運和拖板車撞上，客運司機和乘客共13人受傷，分別送到不同醫院急救。

麗寶樂園斷軌停住 業者協助20人從高空走到地面

麗寶樂園斷軌遊樂器材今天中午運作時，因一道電子感應異常，安全機制啟動，斷軌停住，20名遊客卡在半空中，業者迅速派人引導民...

影／恆春男子疑機車載重超過 自撞電線杆導致雙腿骨折

屏東縣恆春鎮一名王姓男子（64歲），今天上午騎機車載著約50公斤的袋裝水泥，從恆春往墾丁方向，行經台26線南灣路時，疑似...

女騎士與公車碰撞遭壓車底車牌反印身上 搶救後仍不治

彰化縣鹿港彰鹿路五段今天下午2點多發生一起機車騎士與公車碰撞事故，28歲女子連人帶車被卡進公車下，救護人員到場搶救，女子...

中和新蘆線現狼蹤 惡心男對妙齡女射精還辯夢遺

新北一名呂姓男子去年10月在捷運中和新蘆線用下體磨蹭妙齡女子臀部至射精，事後被逮，竟稱自己夢遺，精液是先前沖洗時不小心沾...

國光客運拖板車互撞 客運司機：轎車突切入拖板車前

國道一號北上豐原段下午發生國光客運和拖板車互撞，據龔姓客運司機指出，他因跟在拖板車後方，有輛轎車突然切進拖板車前方，因拖...

彰化崙尾港口外海火燒船 彰化消防局出勤待命2人送醫

彰化縣線西鄉崙尾港口外海約2公里處今天下午被人發現有漁船火燒，船上疑似有3人受困，趕緊通報消防局，彰化消防局出動14輛消...

警察防疫辛苦多 支援包機瞞父母

「協助武漢包機返台居家檢疫勤務，我穿防護衣的照片被家人看到，怕父母擔心，只好用善意謊言瞞過。」警政署基層同仁13日因防疫有功接受表揚，女警在影片中訴說支援防疫怕影響家人的委屈。基層員警洪德賢則分享疫調經驗，藉由柔性勸說突破酒店女公關心房，避免了社會大眾恐慌。

曾闖慈湖潑漆 她在警政署舉「警察白痴」標語判無罪

有「台獨女神」封號的「FETN蠻番島嶼社」發言人郭潤庭2017年在警政署大門持「警察白痴」的標語拍照並上傳臉書，被訴侮辱...

國道一神岡段國光號拖板車相撞 客運司機左手臂骨折

國道一號北上豐原段下午發生國光客運和拖板車互撞，客運司機和乘客共13人受傷，分別送台中榮總、部立豐原醫院、慈濟，和中港澄...

國道神岡段拖板車撞客運車 其中5乘客臉部撕裂傷

國道一號北上豐原段下午發生國光客運和拖板車互撞，客運司機和乘客共13人受傷，分別送到不同醫院急救。目前已知送部立豐原醫院...

國旅吸引自駕客 花蓮警方盤點車禍熱點交管

花東國旅吸引大批人潮，許多遊客選擇自駕，相對容易發生車禍。根據統計，花蓮縣去年9月到今年3月，A1死亡車禍有21件，交通...

熱門新聞

開車和家人台東旅遊 衛生署前署長葉金川夫妻車禍送醫

瑪莎拉蒂車主突開車門害騎士骨折 網友：嘉義市不意外

高雄舞廳前亂鬥1人失血死 凶手落網：不爽被瞪

麗寶樂園斷軌停住 業者協助20人從高空走到地面

妻迷海濤法師難自拔…穿牛仔服被夫譏工人 婚姻難續判離

台東1歲半女童疑遭保母掌摑 五天流三次鼻血媽心痛

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。