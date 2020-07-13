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國旅吸引自駕客 花蓮警方盤點車禍熱點交管
花東國旅吸引大批人潮，許多遊客選擇自駕，相對容易發生車禍。根據統計，花蓮縣去年9月到今年3月，A1死亡車禍有21件，交通違規取締達7萬2千多件，警方盤點縣內車禍熱點，加強景點周遭交通管制及稽查，呼籲用路人要遵守速限，並與前後車保持安全距離，以免發生交通事故。
花蓮警分局指出，針對花蓮火車站、市區金三角商圈、東大門夜市、南濱公園及四八高地等加強交管，中正路、中山路及中央路車多易肇事，提醒用路人小心駕駛。新城警分局表示，台泥和平廠DAKA園區有車輛湧入，警力進駐路口管制，大多是停車場小擦撞；另蘇花改和平路段易發生追撞的小車禍，呼籲用路人保持安全距離。
吉安警分局表示，例假日分別在南濱路、海岸路、台11丙線及台11線公路加強稽查，並針對轄內易發生危險駕車路段，包括台11丙線東華大學、台11線東海岸路段等，警方規畫定點交通測速稽查，加強取締超速、重大違規等危險駕車行為。
另外，針對吉安鄉的「星巴克咖啡店」及壽豐鄉的「童話屋咖啡屋」，為近期以來的新興熱門遊憩景點，易造成交通壅塞，警方以景點「左、右各120公尺」為執法重點區域，加強取締雙向的違停車輛，防止行人任意違規穿越馬路。
鳳林警分局指出，針對台11線芭崎瞭望台、親不知子海上古道、磯崎海濱遊憩區等景點做交管，提醒用路人豐濱路段常有山路，須注意車速並與前車保持安全距離。
玉里警分局表示，接下來8月進入金針花季，赤科山、六十石山景點都是蜿蜒陡峭山路，外地人可能不熟悉路況，非常容易發生車禍，因此建議車輛下山時打低速檔，並配合警方交管，才能平安回家。
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