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影／恆春男子疑機車載重超過 自撞電線杆導致雙腿骨折
屏東縣恆春鎮一名王姓男子（64歲），今天上午騎機車載著約50公斤的袋裝水泥，從恆春往墾丁方向，行經台26線南灣路時，疑似重心不穩，機車偏離道路自撞路旁電線杆，造成雙腿骨折。目擊者見狀，立刻報警處理，警方獲報到場，將人送往醫院救治，所幸王男生命跡象穩定，目前仍在醫院救治。
據了解，王男今天上午9時許，騎著機車載約50公斤的袋裝水泥，一路從恆春往墾丁方向駛去，但他在騎乘的過程中，雙腳懸空，車身搖搖晃晃，還數度偏離機車道，直到行經屏鵝公路與南光路交叉口時，疑似重心不穩，機車直接撞上路旁電線杆。
衝撞當下，機車上的袋裝水泥破裂，在地上留下一長達數公尺的拖行痕跡，粉塵四處飛散，而機車也噴飛至數公尺外，王男當下倒地陷入昏迷，所幸一旁民眾見狀，立刻報警處理。
警方獲報到場後，立即將王男送往醫院搶救，經過救治，王的生命跡象趨於穩定，經警方施作酒測發現他並未飲酒，詳細肇事原因，仍待警方釐清，但目前自撞造成雙腿骨折，目前仍在醫院治療。
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