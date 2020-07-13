影／恆春男子疑機車載重超過 自撞電線杆導致雙腿骨折

屏東縣恆春鎮一名王姓男子（64歲），今天上午騎機車載著約50公斤的袋裝水泥，從恆春往墾丁方向，行經台26線南灣路時，疑似重心不穩，機車偏離道路自撞路旁電線杆，造成雙腿骨折。目擊者見狀，立刻報警處理，警方獲報到場，將人送往醫院救治，所幸王男生命跡象穩定，目前仍在醫院救治。

據了解，王男今天上午9時許，騎著機車載約50公斤的袋裝水泥，一路從恆春往墾丁方向駛去，但他在騎乘的過程中，雙腳懸空，車身搖搖晃晃，還數度偏離機車道，直到行經屏鵝公路與南光路交叉口時，疑似重心不穩，機車直接撞上路旁電線杆。

衝撞當下，機車上的袋裝水泥破裂，在地上留下一長達數公尺的拖行痕跡，粉塵四處飛散，而機車也噴飛至數公尺外，王男當下倒地陷入昏迷，所幸一旁民眾見狀，立刻報警處理。