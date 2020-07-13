警專生跑步變植物人 中隊長業務過失重傷判5月

警察專科學校學生廖志昕參加跑步測驗昏倒，送醫撿回一命，但成植物人。廖父廖昭和認為中隊長張一平延誤叫119，控告張業務過失重傷害罪，張被訴；法院審理，張否認犯罪，廖父則指控張有充分時間聯絡急救而不為，台北地院今天判張有期徒刑5月，得易科罰金，緩刑2年。可上訴。

檢方2019年3月起訴後，張一平曾在審查庭時提供100多萬元的慰勞金給廖家，雙方言明若未來民事起訴達成賠償共識，100多萬賠償金可扣抵，不過，植物人醫療花費多，廖家訴訟繼續。

法院開庭，張一平辯稱，事發時廖志昕上氣不接下氣、眼睛放大，他先聯絡醫務室，有1名領有救生執照的陳姓學員請求接手；2分鐘後，幾位教官到場作AED、CPR，但因醫務室同仁未到，後來他打119報案，距廖倒下時間約4分鐘，「處置是依規定和當下判斷作出」。

廖父稱，警務人員的宗旨是維護人民生命安全，張一平有3次機會可以用電話叫119，但119卻遲至8分鐘後才到達，錯失黃金救治時間；廖父說，張一平有AED執照卻不用，不只是過失致重傷害罪，「甚至遺棄我的兒子」。

檢察官起訴指出，2017年11月2日，警察專科學校舉辦期中考，廖志昕在3000公尺跑步測驗時昏迷，經2個月治療後，被醫院判定為缺氧性腦病變導致微意識症狀，中樞神經系統機能遺存極度障害，廖志昕成為植物人。

檢方偵辦認為，廖生昏倒時，其他學生第一時間要求張一平趕快叫救護車，不過，張一平認為已通知醫務室、不需要叫車，直到學生第3次要求張儘快下令送醫，張才同意叫救護車，犯業務過失重傷害罪。