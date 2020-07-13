女騎士與公車碰撞遭壓車底車牌反印身上 搶救後仍不治

彰化縣鹿港彰鹿路五段今天下午2點多發生一起機車騎士與公車碰撞事故，28歲女子連人帶車被卡進公車下，救護人員到場搶救，女子被救出後意識不清送往鹿港基督教醫院救治，因身體多處骨折，頭部撕裂傷，經搶救仍宣告死亡。

這起意外事故發生在彰鹿路5段與東崎一巷交叉路口，警方初步了解，鄭姓公車司機酒測值為零，女子原本騎乘機車與公車行使同方向往鹿港，公車在內側車道，機車疑似從外側騎到內側，司機為要閃避機車，車頭左彎撞向分隔道，女子連人帶車卡進公車底下，因為撞擊力道大，致公車車牌還反印在女子身上。目前現場已排除，司機將製作筆錄。