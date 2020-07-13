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預拌混凝土車疑開太快翻車 猛壓計程車幸僅4人輕傷
台北市駱姓預拌混凝土車司機，今天早上前往蘆洲行經百齡橋時，疑車速過快在橋上翻車，大量水泥溢出，龐大車體也壓到一旁計程車；由於小黃上有兩名乘客，車上共三人輕傷送醫，警方對兩名司機酒測，皆無酒精反應。
警方調查，駱男（28歲）今天早上10點50分，駕駛預拌混凝土車從重慶北路交流道上百齡橋時，疑似車速過快翻車；他從車內自行爬出報案，左腳擦傷，大量水泥也溢出佔滿路面。
預拌混凝土車翻覆時，壓到一旁計程車，49歲周姓計程車司機載著一對夫婦，車上共三人手腳挫傷，送醫治療無大礙。
事發當下，拖吊車迅速趕抵將預拌混凝土車吊走，現場也有山貓及灑水車清除水泥。警方做完雙方筆錄後，由其自行調解賠償事宜。
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