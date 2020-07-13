遊覽車司機撞壞候車亭逃逸 不只要賠、要罰還得吊照
邱姓男子駕駛遊覽車停靠路邊時，車頭右上方撞擊公車候車亭，造成候車亭受損，3面安全玻璃破裂，肇事後駛離現場。警方今天循線找邱男，他辯稱知道撞到候車亭，但以為沒什麼事才離開。警方將開單告發邱男肇事無人傷亡而逃逸，可處1到3千元罰鍰，並吊扣駕照1到3個月。
基隆市議員張淵翔說，三沙灣地區里長與居民們陳情希望在中正路、中船路口增設候車亭，讓民眾免受風吹日曬雨淋。候車亭興建費用約61萬元，日前他聯絡公車處安排會勘，才被告知剛完成驗收的候車亭被撞壞。
張淵翔今天上午勘查候車亭，發現候車亭疑似遭大型車輛撞擊，玻璃破裂、鋼柱受損及隔板變形。公車處估計修理費要20多萬元，將與肇事者商談賠償事宜。
基隆警2分局依據道路監視器和民眾提供的行車紀錄器畫面，通知邱男今天下午出面說明。邱坦承10日清晨開車行經中正路時，知道車頭撞上候車亭，但認為不嚴重，應該沒什麼事才離開。
警方表示，道路交通管理處罰條例規定，駕車肇事無人受傷或死亡，未依規定處置者，處1千元以上，3千元以下罰鍰；逃逸者，並吊扣駕駛執照1個月3個月。民眾發生交通事故切勿心存僥倖，應報案通知警方到場處理，確保雙方權益。
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