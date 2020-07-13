遊覽車司機撞壞候車亭逃逸 不只要賠、要罰還得吊照

珍珠奶茶是不少人的最愛，但竟有人以此作為「武器」？台灣有網友於討論區分享，指在西門町過馬路的時候突然有「奇怪的感覺」，仔細看才知道是被人用珍珠奶茶中的珍珠射中，弄得自己的衣服甚至是頭髮都中招。她分享離奇經歷之後，竟引來大批網友留言，指曾遇上同類事件，才發現中招人數眾多，於是決定報警求助，「希望至少能知道是誰射的」。

2020-07-13 15:08