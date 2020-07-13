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女西門町逛街突被珍珠射中 上網分享驚見多人同中招決定報警

香港01 / 卓柏安

原PO分享中招後的照片，可見身上有中招的痕跡，甚至連頭髮都找到珍珠。圖／取自Dcard
原PO分享中招後的照片，可見身上有中招的痕跡，甚至連頭髮都找到珍珠。圖／取自Dcard

珍珠奶茶是不少人的最愛，但竟有人以此作為「武器」？台灣有網友於討論區分享，指在西門町過馬路的時候突然有「奇怪的感覺」，仔細看才知道是被人用珍珠奶茶中的珍珠射中，弄得自己的衣服甚至是頭髮都中招。她分享離奇經歷之後，竟引來大批網友留言，指曾遇上同類事件，才發現中招人數眾多，於是決定報警求助，「希望至少能知道是誰射的」。

原PO在Dcard討論區上以「路上被珍珠射」為題發文，她指日前在西門町要過馬路的時候，突然聽到奇怪的聲音，然後覺得有黑色的東西噴到了她及朋友身上，「造成的衝擊力還以為是發生車禍了呢」。由於當時附近有一部外賣電單車經過，原PO和朋友一度以為，只是電單車的箱子沒有關好，令飲品瀉了出來。

原PO分享中招後的照片，可見身上有中招的痕跡，甚至連頭髮都找到珍珠。圖／取自Dcard
原PO分享中招後的照片，可見身上有中招的痕跡，甚至連頭髮都找到珍珠。圖／取自Dcard

後來原PO仔細想了一下，認為如果只是飲料杯擠壓，應該連奶茶也會噴到身上，「但我們身上都只有珍珠，像是用吸管把珍珠吹出去那樣俐落！」。之後她又發現附近的3位路人一樣都有被珍珠射中，「一顆顆珍珠黏在彼此身上」，眾人更因為事件太過荒謬而在路上笑成一團。原PO回到家洗澡的時候，甚至發現自己的頭髮中也藏了一粒珍珠。

貼文發布之後，即引來大批網友留言討論，當中更有至少數十人回覆，稱自己都有經歷過類似事件。有見及此，原PO思考後認為事件需要認真處理，所以到了警局報案，警察指第一次聽到類似的事件，推斷行為屬於「道德上的問題」，承諾會通報給西門分局，希望可以找出射珍珠的人，亦會在巡邏時多加注意。

延伸閱讀：

天仁茗茶卡路里大公開　珍珠奶茶等於兩碗飯　10款茶飲哪款最健康

珍珠奶茶｜台網友熱議最人懷念台式飲料店　這幾間香港都有分店！

文章授權轉載自《香港01》

珍珠奶茶 西門町 警察

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