快訊

疑遭老公背叛 梁文音驚傳結束4年婚姻

聽新聞
test
0:00 / 0:00

登山客昏倒在劍龍稜 陸路救援費時 空勤直升機起飛馳援

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

新北市瑞芳山區1天內發生3起登山意外，先是55歲登山客在鋸齒稜段與劍龍稜交會處昏倒，由空勤直升機吊掛送醫。接著又傳出登山客在劍龍稜迷路，黃金池也有人受困，消防人員上山找到人後，分別引導下山，化解危機。

新北市消防局昨日上午8點多接獲通報指出，1名55歲登山客劍龍稜昏到，山友回報仍有呼吸，但對痛沒反應。消防局考量當地較偏遠，出動人車救援費時，立刻申請直升機支援，10點完成吊掛，順利送往榮民總醫院救治。

空中勤務總隊表示，出勤直升機昨天上午9點45分飛抵目標區，實施高、低空偵查、馬力檢查及座艙安全提示後，特搜隊員吊掛到地面救援傷患。上午10點起飛，沿原航路後送台北榮總醫院，完成任務。

昨天上午10點5分，新北消防局又接獲報案，指有登山客在劍龍稜迷路，無法下山。九份消防分隊警、義消前往山區會合後，引導受困登山客順利下山。昨晚近7點，黃金池傳出登山客受困，也由警、義上山引導下山。

消防局表示，民眾想要享受登山樂趣及欣賞美景，應由具有豐富登山經驗及有責任感的專業領隊帶路，避免在山區迷失方向。登山者另應多訓練體能及技能，評估自身身體狀況，減少意外事故發生。

消防局提醒民眾到山區要充分準備登山設備，最好攜帶衛星定位儀（GPS）或手機（衛星電話），還有醫療器材及藥品、反光板、求救煙霧棒及口哨等裝備，並要備妥預備用電池，以免發生危險。

一名登山客在新北市瑞芳鋸齒稜段與劍龍稜交會處昏倒，由空勤直升機吊掛送醫。記者邱瑞杰／翻攝
一名登山客在新北市瑞芳鋸齒稜段與劍龍稜交會處昏倒，由空勤直升機吊掛送醫。記者邱瑞杰／翻攝

直升機

延伸閱讀

日月潭三岳 谷關七雄 歡迎登山客挑戰 完登抽好禮

51歲男登山疑癲癇發作 台中消防抬下山送醫急救不治

烏來巴福越嶺古道傳3名登山客遭虎頭蜂螫傷

玉山上半年申請入園成長2萬人 60歲以上登山客事故率高

相關新聞

葉金川台東旅遊出車禍 成功分院：無大礙已離院

前衛生署長葉金川今天攜妻自行開車到台東旅遊，行經台11線線99K處，長濱鄉路段遭後方小貨車追撞，葉與妻子都受傷送醫，上午...

遊覽車司機撞壞候車亭逃逸 不只要賠、要罰還得吊照

邱姓男子駕駛遊覽車停靠路邊時，車頭右上方撞擊公車候車亭，造成候車亭受損，3面安全玻璃破裂，肇事後駛離現場。警方今天循線找...

登山客昏倒在劍龍稜 陸路救援費時 空勤直升機起飛馳援

新北市瑞芳山區1天內發生3起登山意外，先是55歲登山客在鋸齒稜段與劍龍稜交會處昏倒，由空勤直升機吊掛送醫。接著又傳出登山...

預拌混凝土車疑開太快翻車 猛壓計程車幸僅4人輕傷

台北市駱姓預拌混凝土車司機，今天早上前往蘆洲行經百齡橋時，疑車速過快在橋上翻車，大量水泥溢出，龐大車體也壓到一旁計程車；...

女西門町逛街突被珍珠射中 上網分享驚見多人同中招決定報警

珍珠奶茶是不少人的最愛，但竟有人以此作為「武器」？台灣有網友於討論區分享，指在西門町過馬路的時候突然有「奇怪的感覺」，仔細看才知道是被人用珍珠奶茶中的珍珠射中，弄得自己的衣服甚至是頭髮都中招。她分享離奇經歷之後，竟引來大批網友留言，指曾遇上同類事件，才發現中招人數眾多，於是決定報警求助，「希望至少能知道是誰射的」。

影／鹿港車禍婦人卡進公車下 意識不清送醫急救

彰化縣鹿港彰鹿路五段今天下午2點多發生一起機車騎士與公車碰撞事故，一名婦人連人帶車被卡進公車下，救護人員到場搶救，婦人被...

滿載除草工貨車上坡時側翻 命大被竹林卡住15人輕傷

嘉義縣38歲鄭姓男子今天凌晨駕駛改裝貨車，載滿15位茶園除草工前往嘉義縣阿里山鄉達邦村及樂野村交界的日野鶴茶園工作，但在...

葉金川與妻台東出遊車禍：不知左右轉 後方就撞上來

前衛生署長葉金川，今上午與妻子在台東旅遊駕車時發生車禍，疑似遭到後方車輛追撞，所幸人無大礙。葉金川表示有感到些胸悶，警方...

影／宜蘭84歲老婦為取桶山泉水 捲入砂石車底命喪黃泉

宜蘭84歲婦人昨天傍晚騎自行車行經烏石港港口路，要去取一桶山泉水，在過馬路時人車緊鄰砂石車頭，疑因大車視覺死角，砂石車綠...

影／載妹兜風拒檢飆逃撞壁 紅單收6張罰滿5萬8

新北市八里左岸風景區今晨有1輛白色轎車拒絕盤查，反而加足油門飆車逃給警察追，但僅逃竄約3公里便自撞路邊工廠圍牆被迫停下，...

北市預拌混凝土車橋上翻覆 大量水泥溢出4人傷

台北市一輛預拌混凝土車今天早上10點50分行經百齡橋，與一輛計程車發生碰撞，預拌混凝土車當場翻覆，大量泥水溢出，警方趕抵...

奪命影片！情侶駕車夜行觀音山連續彎道失控撞電桿

新北市五股觀音山區昨晚發生情侶駕車撞上電桿一死一重傷事件，警方從車頂撞爛被削平的轎車取出行車記錄器還原事發經過，原來是因...

熱門新聞

開車和家人台東旅遊 衛生署前署長葉金川夫妻車禍送醫

瑪莎拉蒂車主突開車門害騎士骨折 網友：嘉義市不意外

高雄舞廳前亂鬥1人失血死 凶手落網：不爽被瞪

妻迷海濤法師難自拔…穿牛仔服被夫譏工人 婚姻難續判離

台東1歲半女童疑遭保母掌摑 五天流三次鼻血媽心痛

機車被移進殘障車位收4張紅單 靠一個動作取信法官免罰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。