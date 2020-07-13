登山客昏倒在劍龍稜 陸路救援費時 空勤直升機起飛馳援

新北市瑞芳山區1天內發生3起登山意外，先是55歲登山客在鋸齒稜段與劍龍稜交會處昏倒，由空勤直升機吊掛送醫。接著又傳出登山客在劍龍稜迷路，黃金池也有人受困，消防人員上山找到人後，分別引導下山，化解危機。

新北市消防局昨日上午8點多接獲通報指出，1名55歲登山客劍龍稜昏到，山友回報仍有呼吸，但對痛沒反應。消防局考量當地較偏遠，出動人車救援費時，立刻申請直升機支援，10點完成吊掛，順利送往榮民總醫院救治。

空中勤務總隊表示，出勤直升機昨天上午9點45分飛抵目標區，實施高、低空偵查、馬力檢查及座艙安全提示後，特搜隊員吊掛到地面救援傷患。上午10點起飛，沿原航路後送台北榮總醫院，完成任務。

昨天上午10點5分，新北消防局又接獲報案，指有登山客在劍龍稜迷路，無法下山。九份消防分隊警、義消前往山區會合後，引導受困登山客順利下山。昨晚近7點，黃金池傳出登山客受困，也由警、義上山引導下山。

消防局表示，民眾想要享受登山樂趣及欣賞美景，應由具有豐富登山經驗及有責任感的專業領隊帶路，避免在山區迷失方向。登山者另應多訓練體能及技能，評估自身身體狀況，減少意外事故發生。