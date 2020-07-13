滿載除草工貨車上坡時側翻 命大被竹林卡住15人輕傷

嘉義縣38歲鄭姓男子今天凌晨駕駛改裝貨車，載滿15位茶園除草工前往嘉義縣阿里山鄉達邦村及樂野村交界的日野鶴茶園工作，但在產業道路彎道處上坡時疑似煞車失靈，車子往後側翻，幸好竹林卡住貨車，鄭男以繩索協助工人脫困，其中72歲林何姓婦女頸椎受傷由消防車送醫，事故原因有待警方調查。

據了解，鄭男今天凌晨6時許準備載除草工上山工作，在距離茶園約1公里的地方發生事故，車上15名工人撞在一起，有人撞到頭、肢體擦挫傷，消防人員到場，協助將林何姓婦人送往嘉義基督教醫院檢查，其餘14名輕傷患者由業者以接駁車送往石棹醫療站，經醫生簡單包紮後，再由業者將患者載送下山就醫。